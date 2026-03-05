مكتبة مصر العامة ومعهد التخطيط القومي يبحثان إطلاق برامج تدريبية وثقافية مشتركة

في رحاب معهد التخطيط القومي، عُقد لقاء جمع بين ممثلي معهد التخطيط القومي ومكتبة مصر العامة الرئيسية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الداعمة لنشر المعرفة وتنمية القدرات وبناء الوعي المجتمعي.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا شرعان، مدير عام مكتبة مصر العامة الرئيسية، وتامر علي، مدير مركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية، ومن جانب معهد التخطيط القومي؛ الدكتور خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة سحر البهائى، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك ووضع إطار تنسيقي لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومعرفية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، وصقل مهارات الشباب والباحثين، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر بما يتواكب مع متطلبات التنمية ومتغيرات سوق العمل.

كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من الإمكانات العلمية والمعرفية لدى المؤسستين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، إلى جانب تنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية والبرامج البحثية المشتركة التي تسهم في دعم نشر المعرفة وتعزيز الوعي التنموي.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على البدء في الإجراءات التنفيذية والإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة مصر العامة الرئيسية عبر ذراعها التدريبية مركز التدريب ومعهد التخطيط القومي، بما يؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة تدعم تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، وتحدد الأطر التنظيمية والفنية للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وانطلاقًا من محاور رؤية مصر 2030 التي تؤكد على بناء مجتمع المعرفة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعكس التكامل بين المؤسسات الثقافية والعلمية، ويسهم في بناء نموذج ناجح للتعاون المؤسسي يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز من نشر المعرفة ودعم البحث العلمي في مصر.