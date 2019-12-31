رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشدد على تواجد الدائرة الصحية أثناء الامتحانات

انطلقت الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ م، لمراحل النقل الإعدادي والثانوى بالمعاهد الأزهرية.



وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان في مادتي الفقه واللغة العربية( ورقة أولى ) و( النحو ) والصف الثاني الإعدادي إمتحان في مادتي( الفقه واللغة العربية( ورقة أولى ) و( النحو والصرف ) و أدي طلاب الصف الأول الثانوي أدبي إمتحان في مادتي ( الفقه و علم النفس ) وطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي امتحان في مادتي ( الفقه والعروض والقافية ) وأدي طلاب الصف الأول الثانوي عليمي إمتحان في مادتي ( الفقه و الجبر وحساب المثلثات ) وطلاب الصف الثاني الثانوي علمي امتحان في مادتي ( الفقه و الجبر ).



من جانبه وجه الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع رؤساء المناطق بعمل جولات تفقدية للامتحانات والاطمئنان من الطلاب على الأسئلة وموافقتها للمنهج الذي تم شرحه.





وشدد خليل، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب والعمل على نظافة اللجان، وعدم دخول الطلاب والمراقبين بأجهزة المحمول داخل المعاهد ولجان الامتحان مع مراعاة حسن معاملة الطلاب داخل اللجان.



كما شدد على توافر الزائرة الصحية بالمعاهد ومدى صلاحية الأدوية الموجودة وإمكانية توفير حقيبة إسعافات أولية وتوفير الأمن والسلامة الصحية لجميع العاملين فى جميع المعاهد الأزهرية.



يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية علي متابعة سير الامتحانات بالمعاهد من خلال جولات مفاجئة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجهها المعاهد والطلاب أثناء عقد الامتحانات على أرض الواقع ومحاولة تذليلها، بل والتعرف على وسائل النهوض بها.