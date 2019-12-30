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توك شو

فاهيتا تفضح لميس على الهواء: الصاروخ كشف باروكتك في دريم بارك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:33 م
فاهيتا
فاهيتا
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عبد الخالق صلاح
قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إن الإعلامي عمرو أديب لا يرتدي إلا بدلة واحدة بسبب أن زوجته لميس الحديدي تشتري بكل فلوسه مجوهرات وألماس.

وانتقدت فاهيتا خلال برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث »، الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»، شعر الحديدي لتعلن أنه شعر مستعار غير حقيقي، مرددا: «فاكرة يا لميس رحلة الموظفين بتاعت سي بي سي اللي طلعناها لدريم بارك وباروكتك طارت وإحنا راكبين الصاروخ»، مما دفع لميس أن تدافع عن نفسها وأن شعرها حقيقي.

وبادلتها لميس السخرية من شكلها الطفولي وفمها الكبير وإكسواراتها البلاستيكية، مرددة: «أنتي بوقك كبير كلك على بعض بوق».

وكشفت فاهيتا عن أفضل خبر سمعته في عام 2019، وهو انفصال وائل كفوري عن زوجته لترد عليها لميس قائلة: «ياساتر عليكي خرابة بيوت، ليه كدا بس».
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