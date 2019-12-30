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رياضة

بيراميدز يستعد لحرس الحدود دون راحة.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:37 م
جانب من تدريبات بيراميدز
جانب من تدريبات بيراميدز اليوم
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حسن العمدة
بدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز في الاستعداد دون راحة لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد المكس بالإسكندرية يوم الخميس المقبل في الثانية والنصف ظهرا.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على المصري بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليعتلي قمة المجموعة برصيد ٩ نقاط.

وبدأ الفريق التحضير لمواجهة الحدود بملعب الدفاع الجوي الفرعي تحت قيادة المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وجهازه المعاون.

وخاضت المجموعة الأساسية التي شاركت أمام المصري تدريبات خفيفة فيما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات قوية أشرف عليها الجهاز الفني.
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