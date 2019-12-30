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رياضة

أيمن المزين: فريق طنطا يعاني من نقص هجومي .. ونستعد لـ الزمالك البعيد عن مستواه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:47 م
طنطا
طنطا
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محمد رشاد
أكد أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طنطا أن فريقه يعاني من نقص شديد في مركز الهجوم؛ بسبب كثرة الإصابات.

وتعرض فريق طنطا للخسارة على يد نظيره إف سي مصر في مباراة الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وقال المزين في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تايم سبورتس": نعاني من نقص هجومي شديد؛ بسبب كثرة الإصابات في هذا المركز وكنت أفتقد للحلول في الناحية الهجومية ، هذا لم يكن يومنا أمام فريق مصر، ولا نستحق التعادل، والهدف الذي أحرزناه لحفظ ماء الوجه".

وتابع في تصريحاته معلقًا على مواجهة الزمالك المقبلة: "الأبيض ليس في حالته المعتادة، ولكنه قادر على العودة في أي وقت".

واختتم: "ايًا كان الوضع سنستعد لهم استعدادا جيدا في المباراة المقبلة، ونحن في حاجة ألا نخسر هذا اللقاء".

ويواجه الزمالك نظيره طنطا في مباراة الجولة 12 من عمر البطولة المحلية مساء الأحد المقبل.
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