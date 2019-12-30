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رياضة

ماذا قال مرتضى منصور عن انتقال عبد الله السعيد للزمالك؟

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:56 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسام الحارتي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة انتقال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت "، أتمنى أن يكون عبد الله السعيد في نادي الزمالك.. لاعب محترم ويمتلك إمكانيات عالية ".

وأوضح أنه على أتم استعداد للحصول على خدمات اللاعب في حالة وجود رغبة من قبل عبد الله السعيد ومسؤولي نادي بيراميدز".

وأكد مرتضى منصور أن عبد الله السعيد من أفضل لاعبي الدوري المصري قائلا :" عبد الله السعيد يمتلك إمكانيات عالية ويضيف لنادي الزمالك في حالة تواجده مع الفريق ".
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