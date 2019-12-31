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مستشار رئيس الوزراء: نتواصل مع الوزارات لنقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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إبراهيم القادري
قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى،إن لدينا 3 ملفات مهمة في سنة 2020 وهو استكمال تطوير الجهاز الإدارى للدولة وميكنة الخدمات الحكومية ونقل الوزارات الى العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف"هاني محمود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة"cbc"،أن لدينا الآن عدد ضخم من الموظفين تم تدريبهم ورفع الكفاءة الخاصة بهم لافتا إلى أن القوات المسلحة ووزارة الاتصالات قامو بعمل بنية تحتية متطورة وذلك لأن العاصمة الإدارية ستكون مدينة ذكية.

وأوضح"هاني محمود"أن جميع التكنولوجيا على مستوى العالم تم وضعها في العاصمة الادارية الجديدة وستكون فخر إلى جميع المصريين .

وتابع"هاني محمود"أن هناك عددا كبيرا من والوزارات والهيئات مشتركة في هذا المشروع وسنقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والتأكد من المواعيد حتي نقوم بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستكمل"هاني محمود"أن الجهاز الإدارى وضع خطة قومية لتطوير هذا الجهاز وميكنة جميع الخدمات وسيشعر المواطن باختلاف كبير في سنة 2020.
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