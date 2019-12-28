شاهد.. تامر حسني ورامي جمال يتألقان بفقرة تجسد حضارات العاصمة الإدارية



وواصل تامر فقرته بأغاني "بنت الايه " ، "تليفوني رن" ، "اكتر حاجه بحبها فيكي" ، " بشوقك" ،"كفياك اعذار" ..وحرص علي توجيه كلمة شكر لمنظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الاشموني وعمر الاشموني "x-creavation" الذين سبق أن نظموا له اضخم حفلاته احتفالا باطلاق "عيش بشوقك" والذين حرصوا علي تكريم تامر عن انجازاته مؤخرا في" جينيش ريكورد "والجوائز العالمية التي حصل عليها ومثل فيها إسم مصر وقاموا أيضا بتكريم رامي جمال خلال فقرته.

شهد حفل النجمين تامر حسني ورامي جمال الذي أقيم مساء أمس الجمعة، فقرة مبهرة لمصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري، حيث جسد حضارات مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية ومرورا بالنهضة الحديثة للمحروسة متمثلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال مسرح 3D mapping ضخم قام بتصميمه وتنفيذه تامر فوزي و حصد حماس وإعجاب الجمهور.علي جانب آخر أحيا رامي جمال أولى فقرات الحفل وحرص عقب أولى أغانيه علي توجيه كلمة شكر لكل من سانده ودعمه من خلال الرسائل بالإضافة إلى أنه يعتبر جمهور تامر حسني هو جمهوره .وقدم رامي خلال فقرته عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "ليالينا" ،"فرصة" ،"اوعديني" ،"انا مش كداب"، "عايش فترة"،" شعرها ناعم" ، "قدامي طول عمري" بالإضافة الى ميدلي لاشهر الاعمال الغنائية لكبار نجوم الأغنية و التي قام بوضع الحانها منها "مش كنت تتكلم" ، "فين لياليك"،" انا مصمم"، "بتقول تعبتك"، :حياتي في بعدي عنك"، "انا حضنك"،" لسه بتخاف من الفراق" ، "خلص الكلام" ،"بحبك كل يوم اكتر" .. بالإضافة إلى دويتو مع إسلام عرفه أحد منظمي الحفل.وصاحب ظهور تامر حسني برومو وليد الحريري الذي جسد فيه تاريخ مصر القديم والمعاصر من خلال مسرح 3D mapping بعده ظهر تامر حسني علي خشبة المسرح مرددا اغنية "حلو المكان" من فيلمه الأخير الأولي والتي قدمها ٣ مرات بناء علي رغبات الجمهور حتي ختم بها الحفل وتخلل فقرته مشاركته الغناء لعدد من المواهب وقام أحد المعجبين باهدائه لوحه بآخر "لوك"له.كما قدم تامر خلال فقرته أغاني "كل مرة" ،" كل اللي فات" ،""يا أنا ما فيش " بالإضافة إلى أغنية "دايب" التي قدمها بمشاركة رامي جمال الذي وده لكنها عام ٢٠٠٨ .. حرص بعدها رامي عاي شكر تامر الذي حرص علي وضع صورتهما علي بوستر الحفل بنفس الحجم.