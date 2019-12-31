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رياضة

الاختلاف مع الخطيب والتعاقد مع عبد الله السعيد .. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
مرتضى منصور - محمود
مرتضى منصور - محمود الخطيب
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد وتفاصيل ظهوره على قناة الزمالك الجديدة التى تنطلق مطلع العام الجديد 2020 ، كما صرح بموقف القلعة البيضاء من ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك الجديدة.. تفاصيل بالفيديو

ماذا قال مرتضى منصور عن انتقال عبد الله السعيد للزمالك؟

مرتضى منصور: أرفض الإساءة للخطيب والأهلي يسير في طريق صحيح
وعبر عن غضبه الشديد تجاه التصريحات والاتهامات التي وجهت لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قائلا: "تختلف مع محمود طاهر والخطيب ولا يمكن الاختلاف مع الجماهير كل من تطاول على محمود الخطيب على خطأ والنادي الأهلي يسير على الطريق الصحيح ".

وواصل: "أدعو كافة الجماهير المصرية إلى متابعة قناة نادي الزمالك".
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مرتضى منصور: أرفض الإساءة للخطيب والأهلي يسير في طريق صحيح

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