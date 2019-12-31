الاختلاف مع الخطيب والتعاقد مع عبد الله السعيد .. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد وتفاصيل ظهوره على قناة الزمالك الجديدة التى تنطلق مطلع العام الجديد 2020 ، كما صرح بموقف القلعة البيضاء من ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.وعبر عن غضبه الشديد تجاه التصريحات والاتهامات التي وجهت لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قائلا: "تختلف مع محمود طاهر والخطيب ولا يمكن الاختلاف مع الجماهير كل من تطاول على محمود الخطيب على خطأ والنادي الأهلي يسير على الطريق الصحيح ".وواصل: "أدعو كافة الجماهير المصرية إلى متابعة قناة نادي الزمالك".