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حوادث

القبض على قاتل مندوب شركة شحن في القاهرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
القبض على قاتل
القبض على قاتل
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أ ش أ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بإطلاق النار على مندوب إحدى شركات الشحن مما أسفر عن مقتله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، يفيد باستقبال أحد الأشخاص (25 سنة) مندوب بإحدى شركات الشحن ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه واعترف بارتكابها نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين .. وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح الناري المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وفي أثناء تلقى المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهله بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.
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