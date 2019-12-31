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رياضة

ميسي وليفربول الأفضل في 2019 .. التفاصيل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت الرابطة الدولية للصحافة الرياضية "AIPS" ، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2019 بحسب الاستفتاء الذي شارك به 331 صحفيا من 102 دولة.

وفاز الساحر الأرجنتيني بلقب رياضي العام بعد حصده 13.11% من الأصوات (394 صوتا)، وتلاه العداء الكيني إليود كيبتشوجي في المرتبة الثانية برصيد 361 صوتا، 12.01%، وجاء في المركز الثالث لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال برصيد 9.38 % (282 صوتا).

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 240 صوتا (7.98%).

وفي فئة الإناث، فازت لاعبة الجمباز الأمريكية سيموني بيليز بالاستفتاء برصيد 452 صوتا (15.04%).

وفاز ليفربول بلقب فريق العام بعد حصده 908 أصوات (30.21%).
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