ميسي وليفربول الأفضل في 2019 .. التفاصيل

أعلنت الرابطة الدولية للصحافة الرياضية "AIPS" ، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2019 بحسب الاستفتاء الذي شارك به 331 صحفيا من 102 دولة.



وفاز الساحر الأرجنتيني بلقب رياضي العام بعد حصده 13.11% من الأصوات (394 صوتا)، وتلاه العداء الكيني إليود كيبتشوجي في المرتبة الثانية برصيد 361 صوتا، 12.01%، وجاء في المركز الثالث لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال برصيد 9.38 % (282 صوتا).



وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 240 صوتا (7.98%).



وفي فئة الإناث، فازت لاعبة الجمباز الأمريكية سيموني بيليز بالاستفتاء برصيد 452 صوتا (15.04%).



وفاز ليفربول بلقب فريق العام بعد حصده 908 أصوات (30.21%).