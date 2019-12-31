رسالة شديدة اللهجة من أيمن بهجت قمر لشخص مجهول

غرد الشاعر والسيناريست المصرى "أيمن بهجت قمر" على "تويتر"، معبرا عن استيائه، حيث كتب: "بحب أوي اللي يخون العيش والملح ويسرق أحلامك ويستغل مشاكلك ويدوس عليك عشان مصلحته وبعدها يستهبل ويعمل عبيط ويلبس وش المظلوم الشهيد صاحب المبادئ !".



وأضاف أيمن بهجت قمر في تغريدته: "حقيقي نكته بايخه لان محدش طول الوقت أذكى من الكل بس نقول ايه ربنا يهدي ويدي كل واحد على اد أخلاقه ونيته وملحوظه أنا ما بصاحبش مزيفين".



فيما جاءت بعض ردود متابعي أيمن بهجت قمر، كالتالى :



-أمير طعيمة كتب نفس الكلام ،أكيد كلامك مش موجه ليه صح؟!،انتو اساطير حرام لو الموضوع بينكم.



-التويت دي بعد تويت أمير طعيمه لا أكيد مش اللي ف دماغي لا عشرة ٢٠ سنة مش قليل ياجماعة .



-ربنا يصلح الأحوال بينكم.



يُذكر أن آخر أعمال الشاعر أيمن بهجت قمر، سيناريو فيلم "البدلة" والذي حقق نسبة إيرادات مرتفعة، العام الماضي تجاوزت 67 مليون جنيه، وهو من بطولة الفنان تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وإخراج محمد العدل "ماندو العدل".