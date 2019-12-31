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أصل الحكاية

حدث ليلا| مرتضى منصور يكشف عن موقفه من الإساءة للخطيب.. والسعودية والإمارات يعلنان عن موقفهما من قصف العراق.. ولينا الفيشاوي تصدم متابعيها من جديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
محمود الخطيب ومرتضى
محمود الخطيب ومرتضى منصور
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محمد الصاحى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.


مرتضى منصور: أرفض الإساءة للخطيب والأهلي يسير في طريق صحيح

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لكافة القائمين على مشروع إطلاق قناة نادي الزمالك الرسمية.

وقال مرتضي منصور في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن قناة الزمالك للجميع ولا يوجد بها انتماءات أو تعصب والساحة الرياضية ستكون للجميع، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


المسماري: تركيا نقلت مئات الإرهابيين من داعش والقاعدة إلى ليبيا

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا نقلت مئات من الإرهابيين الأشد خطورة من "داعش" والقاعدة من سوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى أنهم يحملون جنسيات مختلفة.

وكشف المسماري، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، مساء الإثنين- عن وصول 300 إرهابي من سوريا للقتال مع الوفاق، في الوقت الذي أصبح الجيش الليبي على مشارف حي الهضبة في طرابلس، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا عاجلًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق، والتي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


أمريكا تكشف عن موقف محمد بن زايد من قصف العراق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، اليوم الثلاثاء، إن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد اتفق ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن الضربات الأمريكية الأخيرة بالعراق لحماية مصالح التحالف الدولي كانت للدفاع عن النفس، وملائمة ومبررة، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها عبر انستجرام، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".


البرازيل تُغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار على خلفية قضية كيمبردج أناليتكا

أعلنت البرازيل، تغريم شركة "فيس بوك" الأمريكية 1.6 مليون دولار أمريكي، على خلفية مشاركة بيانات المستخدمين بشكل غير ملائم مع شركة "كيمبردج أناليتكا" البريطانية.

وذكرت هيئة حماية المستهلك البرازيلية، الاثنين، في قرار الغرامة- حسبما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بيانات 443 ألف مستخدم على فيسبوك "أُسيئ استخدامها" من قِبل مطوري تطبيق التواصل الاجتماعي، ولمزيد من التفاصيل اضغط "هنا".
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