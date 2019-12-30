مرتضى منصور: أرفض الإساءة للخطيب والأهلي يسير في طريق صحيح

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لكافة القائمين على مشروع إطلاق قناة نادي الزمالك الرسمية.



وقال مرتضي منصور في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن قناة الزمالك للجميع ولا يوجد بها انتماءات أو تعصب والساحة الرياضية ستكون للجميع.



وتابع: الاختلاف مع الأشخاص وارد ولكن مع الجماهير صعب.



وعبر عن غضبه الشديد تجاه التصريحات والاتهامات التي وجهت لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب قائلا: "تختلف مع محمود طاهر والخطيب ولا يمكن الاختلاف مع الجماهير كل من تطاول على محمود الخطيب على خطأ والنادي الأهلي يسير على الطريق صحيح ".



وواصل: "أدعو كافة الجماهير المصرية إلى متابعة قناة نادي الزمالك".

