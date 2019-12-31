بإجمالي ٧٣٤٢ طنا.. السفينة CS flourish تنتهي من تفريغ حمولة معدات كوبرى الفردان

أعلن المركز الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة CS flourish التابعة للتوكيل الملاحي كادمار غادرت ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية، صباح اليوم متجهة إلى ميناء شنغهاي، بعد أن قامت بتفريغ حمولتها كاملة بنحو ٧٣٤٢ طنا من معدات وأجزاء معدنية لكوبري الفردان العائم الجديد الخاص بالسكك الحديدية، وذلك على مدار الأيام الماضية.



وكانت السفينة تحمل على متنها ٣٠٧ طرود بإجمالي وزن ٧٣٤٢ طنا بطول ٢٠٠٠٠ متر مكعب وهي جزء من مكونات جسم كوبري الفردان الجديد الذي سيتم إنشاؤه لربط شرق القناة بغربها عبر السكك الحديدية وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية لتنمية سيناء وربطها بباقي محافظات الجمهورية.



وكانت السفينة قد وصلت ميناء شرق بورسعيد يوم الاثنين، وبدأت بتفريغ حمولتها على الفور عن طريق سيارات النقل المخصصة لحمل هذه الطرود ذات الأطوال الكبيرة من السفينة إلى موقع إنشاء الكوبري مباشرة.



وأضاف المركز في بيانه أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار التي استمرت على مدار الأيام الماضية في هذه المنطقة، إلا أن العمل لم يتوقف على الرصيف وكان مستمرا ليلا ونهارا حتى أنهت السفينة تفريغ شحنتها كاملة أمس.



جدير بالذكر أن الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد التي يبلغ طولها ٥ كيلومتر قد تم تشغيلها تجريبيا في شهر مارس الماضي لعمليات تصدير الملح من سيناء إلى الأسواق الخارجية وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحها رسميا في شهر نوفمبر الماضي.