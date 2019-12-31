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فن

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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قسم الفن
تصدرت الفنانة بدرية طلبة مؤشر البحث  في جوجل المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد أن أثارت حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

بداية الأزمة
بدأت الأزمة مع تصريحات بدرية طلبة لبرنامج "مساء DMC" عندما قالت إن أحد معجبيها اقترح فكرة الاسترشاد بصوتها في أشهر الإفيهات واستخدامه في تطبيق خرائط جوجل وهي الفكرة التي لاقت استحسانها، مؤكدة أنه سيتم تدشين التطبيق قريبا.

وأضافت بدرية أنها بالفعل ستبدأ في تسجيل الإفيهات الأسبوع المقبل استعدادا لإطلاق التطبيق، وللناس أن تختار بين تشغيل التطبيق بصوتها أو بصوت الرجل الأجش.

وقالت إنها استطلعت رأي معجبيها لاختيار أبرز الإفيهات التي سوف تستخدمها في التطبيق الجديد وأهمها «إجنح ناحية الشمال.. امشي على طول.. على طول زي ما بقولك.. متوجعش قلبي».

رد جوجل
تصريحات بدرية طلبة دفعت شركة جوجل للكشف عن المستور وتكذيبها حيث قال فى تصريحات رسمية، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضاف مسئول رفيع المستوى: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي أول تصريح من الفنانة بدرية طلبة ردًا على بيان جوجل، قالت إن الأمر كان تصريحا عفويا مني، تم تفسيره بطريقة خاطئة.

توضيح
وخرجت الفنانة بدرية طلبة للكشف عن حقيقة الامر بعد سلسلة من السخرية على ما قالته مؤكدة أن كل ما تردد بشأن استعانة جوجل بصوتى لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل على تطبيق GPS أمر غير حقيقي وإنما قررت ان اقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل.

وأضافت بدرية طلبة "جوجل لا يمكن أن يستغنى عن الصوت الذى يقدم هذا البرنامج ولم أقل أنني قد أكون بديلا منه".

وأوضحت بدرية طلبة، قررت أن أقوم بتسجيل هذا البرنامج بصوتى بعيدا عن جوجل وسيكون هناك لمحة كوميدية من خلال افيهاتي وعلى الجمهور أن يختار في النهاية.
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