قلبك بحر مالح..آيتن عامر تحتفل بالكريسماس بوصلة رقص فى الشارع على أنغام المهرجانات

شاركت الفنانة ايتن عامر جمهورها بنشر مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع علي انغام الأغنية الشعبية "مهرجان " قلبك بحر مالح " عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



وعلقت ايتن علي الفيديو :" تحبوا تقولوا ايه لعام 2019 ".



ايتن تشارك في مسرحية عطل فني بطولة ، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد ونشوى مصطفى ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج اوتاكا وسوف تعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد الرياض.



ومن المقرر أن تشارك آيتن عامر في مسلسل باسم "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري.