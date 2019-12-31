شاهد..تعليق رامى رضوان على إصدار GPS بصوت بدرية طلبة

نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للفنانة بدرية طلبة وعليها بيان نفى جوجل لإصدار GPS بصوتها.





وعلق الإعلامى رامى رضوان على الصورة قائلًا: "للأسف جوجل نفت الخبر كان هيبقى أحلى مشوار بصوت بدرية طلبة ".





وانهالت الإعجابات والتعليقات من متابعى الإعلامى ما بين: "هى ممثلة رائعة وتلقائية بس مش عارفة ليه ما صدقتش الخبر لما اتقال" و"هى قالت في فيديو ع الهواء مع مذيعة أنه بيتم التحضير".



اقرأ أيضًا



بعد شائعة طلاقها.. أسما شريف منير توجه رسالة لزوجها.. وحجازى يرد عمتو عقربة | سالى عبدالسلام توجه رسالة لابنة أخيها.. ماذا قالت







بدرية طلبة ، أثارت حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.



