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فن

شاهد..تعليق رامى رضوان على إصدار GPS بصوت بدرية طلبة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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شيماء مجدي
نشر الإعلامى رامى رضوان، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للفنانة بدرية طلبة وعليها بيان نفى جوجل لإصدار GPS بصوتها.

وعلق الإعلامى رامى رضوان على الصورة قائلًا: "للأسف جوجل نفت الخبر كان هيبقى أحلى مشوار بصوت بدرية طلبة".

وانهالت الإعجابات والتعليقات من متابعى الإعلامى ما بين: "هى ممثلة رائعة وتلقائية بس مش عارفة ليه ما صدقتش الخبر لما اتقال" و"هى قالت في فيديو ع الهواء مع مذيعة أنه بيتم التحضير". 

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بدرية طلبة، أثارت حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

ورد جوجل: "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط ". Google".


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