تعليم الإسماعيلية: المشروع الوطني للقراءة يتوافق مع رؤية مصر 2030









استضاف مسرح المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات المشروع الوطني للقراءة، وذلك بمشاركة 6 محافظات وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والشرقية وشمال سيناء، والذي أقيم على فترتين الأولى ضمت محافظتى الشرقية وجنوب سيناء واستمرت في الفترة من التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا ثم الفترة الثانية التى ضمت محافظات بورسعيد والسويس وشمال سيناء والإسماعيلية واستمرت فى الفترة من الواحدة ظهرا حتى الرابعة مساء.وحضر المشروع الوطني للقراءة كل من عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهني مدير عام التعليم الفني وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام والدكتور حافظ حفني مدير ادارة الجودة بالمديرية وإيناس أحمد مدير إدارة التدريب بالمديرية.وعبر الدكتور خالد خلف قبيصي عن بالغ تقديره وترحيبه بمشاركة مديريات التعليم بالمحافظات الست في المشروع، مؤكدا أنها ثقة كبيرة في تعليم الإسماعيلية وشرف كبير استضافة فعالية كبرى على مستوى ست محافظات في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وبرعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.وأشار الى أنه تم تكليف إدارة الجودة بالمديرية برئاسة الدكتور حافظ حفني مدير إدارة الجودة بالمديرية بالإشراف على تنفيذ المشروع باعتباره المنسق العام للمشروع بالمحافظة ومتابعه مستمرة من الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزارة طوال الفعاليات.وقدمت المحافظات المشاركة في نهاية الفعاليات الخاصة بالمشروع إلى جانب مؤسسة البحث العلمي وهى الجهة المسئولة عن المشروع، الشكر للدكتور خالد خلف والي مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على حسن الضيافة والاستقبال والإعداد لهذا المشروع الكبير الذي يتيح المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة بين مديريات تعليم 6 محافظات.وأشار مدير تعليم الإسماعيلية إلى أن المشروع الوطنـي للقـراءة هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مســتدام يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ويتوافـق مع أجندة وزارة التربية والتعليم.وأوضح قبيصي أن المسابقة يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر 5 مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة 30 كتابا وتلخيصها في جوازات التحدي بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة وتتم على مستوى المدارس والمديريات التعليمية.وأضاف أن المشروع يرتكز على أربعة أبعاد هم "التنافس المعرفي، المدونة الماسية، المعلم المثقف، المؤسسة التنويرية" لافتا إلى أن المشروع يدعم القراءة بالمدارس بين الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية أيضا.