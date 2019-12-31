استغاثة من المصريين بالسعودية لوزير القوى العاملة

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية أن كلا من القنصلية العامة المصرية بالرياض وبجدة تم غلق المكتب العمالي بهما بدون أي مقدمات فمنذ شهر تقريبا أغلق المكتب العمالي بالرياض وفوجئنا منذ أيام بمنشور رسمي من قنصلية جدة يفيد بأنه تم إغلاق المكتب العمالي أيضا .



وأفاد حنفي بأن المكاتب العمالية هما عصب العمل القنصلي نظرا لإرتباطهم المباشر بمشاكل الجالية والمساعدة على حلها بالتواصل مع وزارة العمل السعودية والجهات المختصة الأخرى .



لذا تطلب الجالية المصرية بالسعودية من الوزير / محمد سعفان سرعة إرسال المستشارين والملحقين العماليين لكلا من قنصلياتنا بالرياض وبجدة .