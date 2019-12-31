جريئة ومثيرة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة من وسط البحر على إنستجرام

نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها، وقوامها المتناسق، بتوب كاروهات مكشوف الأكتاف ويكشف عن بطنها، ونسقت معه هوت شورت أسود جرئ.
وحرصت كنزي دياب على عدم التكلف في المكياج، وتركت شعرها المموج الأشقر منسدلا على الأكتاف والظهر.
كما أختارت بعض الإكسسوارات البسيطة بإسورة رقيقة في اليد وعقد بسيط جدا مناسب للإطلالة.
وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جذابة ومميزة، أبرزت جمالها، وقوامها المتناسق، بتوب كاروهات مكشوف الأكتاف ويكشف عن بطنها، ونسقت معه هوت شورت أسود جرئ.
وحرصت كنزي دياب على عدم التكلف في المكياج، وتركت شعرها المموج الأشقر منسدلا على الأكتاف والظهر.
كما أختارت بعض الإكسسوارات البسيطة بإسورة رقيقة في اليد وعقد بسيط جدا مناسب للإطلالة.