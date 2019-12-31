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أخبار البلد

"دولة المواطنة في الإسلام " ندوة بالبحوث الإسلامية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:59 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية تعقد لقاء بعنوان "دولة المواطنة في الإسلام"
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محمد شحتة
عقدت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، المحاضرة الثانية من الموسم الثقافي لعام 2019/2020 بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور عدد من طلاب الأزهر الشريف والطلاب الوافدين.

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة يتضمن هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وجاء ذلك بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين.

حاضر في هذا اللقاء الدكتور رفعت السيد العوضي- مقرر لجنة الإعجاز العلمي، وعضو مجمع البحوث الإسلاميّة، وجاءت محاور اللقاء تحت عنوان "دولة المواطنة في الإسلام .. التشريع الإسلامي نموذجًا".
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