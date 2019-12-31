صراع المربع الذهبي بمجموعة الصعيد .. واشتعال المنافسة للصعود للممتاز

اشتعل الصراع بين أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد بعد اقتراب الفارق لأربع نقاط بين فرق المربع الذهبي لهذه المجموعة وهم أندية البنك الأهلي وبني سويف والألومنيوم وشبان قنا .



وتستعرض صدى البلد مشوار الأربعة أندية وتاريخ مشاركتهم بالدورى الممتاز



1- البنك الأهلي



يتصدر فريق البنك الأهلي والصاعد حديثا للقسم الثانى جدول المسابقة برصيد 24 نقطة جمعها من 11 جولة خاضها الفريق ، حقق خلالهم 7 إنتصارات ، و3 تعادلات ، وتعرض لخسارة وحيدة ، وسجل لاعبوه 14 هدفا ، وعليه 5 أهداف .



ونجح نادي البنك الأهلي بقيادة المدير الفني عيد مرازيق في الصعود الي دوري القسم الثاني وجاء ذلك عقب فوز علي فريق مالية كفر الزيات بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من دورة الترقي ،ولذلك فهو يعتبر سنة أولي ممتاز ب .



2-بني سويف



لعب فريق بني سويف 11 جولة حقق خلالهم 7 إنتصارات ، وتعادلان ، وتلقي هزمتين ، أحرز لاعبيه 14 هدف وعليه 4 أهداف ، يحتل بهم المركز الثانى برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر البنك الأهلي .



يذكر أن فريق بني سويف من الفرق المرشحة وبقوة للصعود للدورى الممتاز ،وقد انهي الموسم الماضي في المركز الثانى خلف أسوان ،وقد سبق لفريق بني سويف المشاركة في الدورى الممتاز في فترة الستينات والسبيعينات موسم 73-74 ،و74-75 ، و75-76 ، وفي الستينات موسم 62-63 .



3-الألومنيوم



خاض فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة ،11 جولة حقق خلالهم 7 إنتصارات ، وخسر 3 مباريات ،وتعادل جولة وحيدة ،سجل لاعبيه 14 وعليه 7 أهداف ،محتلا المركز الثالث برصيد 22 نقطة .



ويذكر أن فريق الألومنيوم من كبار الأندية في الصعيد وبوابة العديد من نجوم الدورى الممتاز أمثال عمرو جمال ، رجب بكار ،علي فوزى ، عمر جمال.



وفي موسم 95/96 يظهر الألومنيوم كرابع صعيدى يشارك فى الممتاز ويحتل المركز ال11 برصيد 32 نقطة وبقي هذا الموسم في الممتاز ولم يهبط ،وصعد ايضا موسم 2000 ، وموسم 2002 ،وموسم 2005،وموسم 2007 كخامس صعود لفريق الألومنيوم .



4-شبان قنا



خاض فريق شبان قنا 11 جولة ،حقق خلالهم 5 إنتصارات ،و3 تعادلات، وتلقي هزيمتين ،سجل لاعبيه 8 أهداف وعليه 7 أهداف .



وصعد فريق شبان قنا للدورى الممتاز موسم 90 كثانى بعد فريق أسوان ولكن لم يلعب فعليا بالقرار الذي صدر من الجوهرى حين ذاك .