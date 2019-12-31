تعرف على سعر المتر بحي السفارات فى العاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه خلال 6 أشهر تستقبل العاصمة الإدارية بعض موظفى الدولة.



وأضاف العميد خالد الحسيني، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية: استقبلنا 60 طلبا لقنصليات لشراء أماكن لهم فى العاصمة الإدارية.



وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن سعر المتر بحي السفارات سيكون بقيمة 400 دولار.



وأشار إلى أن القنصليات والسفارات سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديد فى وقت قريب جدا.



وأوضح العميد خالد الحسيني، أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها جميع الوزارات والمصالح الحكومية التى يحتاجها المواطنين فى قضاء جميع خدماتهم.

