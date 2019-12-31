أحمد موسى يحتفل مع أسرة صدى البلد بعام 2020 على الهواء.. شاهد

احتفل الإعلامي أحمد موسى، مع أسرة قناة صدى البلد بالعام الجديد 2020.



وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش حد مشي من شبكة صدى البلد، وأبو العينين يحافظ على كل العاملين في الشبكة.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أبو العينين مقفلش بيت حد في شبكة صدى البلد رغم الظروف الصعبة في قطاع الصناعة والإعلام الذي يحتاج إلى عشرات الملايين".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل إستمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فريق عمل البرنامج زملاء وشركاء في النجاح كي يصل برنامج على مسئوليتي للعالم العربي، و أشكر زملائي في القناة وفريق العمل الخاص بي".



ووجه موسى رسالة للمصريين قائلا: "أشكر كل فرد يدعمنا وفي المقدمة جمهور برنامج.

