قُبلة على الخد.. ريهام أيمن تحتفل بالعام الجديد مع زوجها.. شاهد

حرصت الفنانة ريهام أيمن، على تهنئة متابعيها برأس السنة بصور جمعتها بزوجها الفنان شريف رمزى، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.





وظهر شريف رمزى وزوجته بصور رومانسية احتفالا بعيد رأس السنة الميلادية وعلقت على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبي لحياتي @ shififramzy لقد جعلتي حياتي جميلة للغاية من خلال التواجد فيها، ولم يكن بإمكاني طلب أب أفضل لأطفالي، أنت تدهشني كل يوم مع كل حبك أحبك أكثر مما تتخيل "سنة جديدة سعيدة أشخاص رائعون 2020".





كانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.





ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم 2020، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.



