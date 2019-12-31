محمد حماقى يطرح تعرف بحبك ليه قبل ساعات من 2020

طرح الفنان محمد حماقى عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، اغنيته الجديدة تعرف بحبك ليه .



الأغنية من كلمات: أمير طعيمة و ألحان: تامر علي ، و توزيع: تميم ، والمنتج المنفذ: موسي عيسى ،ومن إخراج: رنا العريان.



وتقول كلمات الأغنية

خليني أدام عينيك...وديني ابعد مكان

يا حبيبي وأنا بين ايديك... هتلاقي الفرق بان



ليه ليه ليه... تعرف بحب ليه

ليه ليه ليه... شغلوني عينيك أوام

ليه ليه ليه... تعرف بحب ليه

ليه ليه ليه... تايه مني الكلام



بعيوني الدنيا غير... يا حبيبي كل اللي فات

هتلاقي تفاصيل كتير... هنا صوره هنا ذكريات



ليه ليه ليه... تعرف بحب ليه

ليه ليه ليه... شغلوني عينيك أوام

ليه ليه ليه... تعرف بحب ليه

ليه ليه ليه... تايه مني الكلام



حصد كليب راسمك في خيالي للفنان محمد حماقي، 5 مليون و730 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ١٧ يوما على طرحه.

