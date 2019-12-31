AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. ميدو يجهز مفاجأة للأهلي.. ومحمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما خلال العقد الأخير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:05 م
عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي
تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21
اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.

المواجهة الخامسة .. هل يفعلها ميدو أمام الأهلي ويوقف قطار انتصارات فايلر
يستعد الأهلي لمواجهة منافسه مصر المقاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة النصف مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بسبب العنصرية | نادٍ أوروبى كبير يرفض التعاقد مع حارس أياكس
كشف الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي، عن رفض أحد الفرق الكبرى في القارة الأوروبية التعاقد معه بسبب لون بشرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

أخبار الرياضة | استبعاد شيكابالا وعبد الله جمعة من مواجهة بيراميدز .. حريق في الأهلي

محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21

برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع ابنتها روتانا.. شاهد

مصرع راقصة في حادث سير مروع ليلة الكريسماس.. فيديو وصور

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

بالفيديو والصور.. تركيا تبني مطارا للطائرات المسيرة وسط مشروع سكني في ليبيا

بسبب التدخل .. حسام حسن يعاقب حارس الزمالك فنيا.. تفاصيل

أغرب 5 أسئلة وجهها الأجانب لأئمة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور