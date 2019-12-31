اخبار الرياضة.. ميدو يجهز مفاجأة للأهلي.. ومحمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما خلال العقد الأخير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي
تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.
محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21
اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.
المواجهة الخامسة .. هل يفعلها ميدو أمام الأهلي ويوقف قطار انتصارات فايلر
يستعد الأهلي لمواجهة منافسه مصر المقاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة النصف مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
بسبب العنصرية | نادٍ أوروبى كبير يرفض التعاقد مع حارس أياكس
كشف الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي، عن رفض أحد الفرق الكبرى في القارة الأوروبية التعاقد معه بسبب لون بشرته.
برشلونة يحاول مجددا خطف نجم دينامو زغرب الكرواتي
تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.
محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21
اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.
المواجهة الخامسة .. هل يفعلها ميدو أمام الأهلي ويوقف قطار انتصارات فايلر
يستعد الأهلي لمواجهة منافسه مصر المقاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة النصف مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
بسبب العنصرية | نادٍ أوروبى كبير يرفض التعاقد مع حارس أياكس
كشف الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي، عن رفض أحد الفرق الكبرى في القارة الأوروبية التعاقد معه بسبب لون بشرته.