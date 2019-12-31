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ثقافة

شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:48 م
المطرب أحمد ناصر
المطرب أحمد ناصر
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جمالات الدمنهوري
أحيا المطرب أحمد ناصر وفرقته الموسيقية حفلا فنيا مساء اليوم الثلاثاء على مسرح دار أوبرا دمنهور، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بالعام الميلادي الجديد 2020.

اعتلى المطرب أحمد ناصر المنصة وابدع فى اداء مختارات من أعمال زمن الفن الجميل كذا مجموعة من الاغانى المعاصرة منها: ، بهيه، ميدلي، مشيت خلاص، ، قلب واحد، ملطشه القلوب، قولوله سماح، أمل حياتي، اهو ده اللي صار و من أغانيه الخاصة: الحكم ليكي، تاج ع الراس، مصر كلمه، ثواني الوقت، هكتبلك تعهد.

يذكر أن ناصر اشترك في برنامج(thevoice) الموسم الثالث، شارك في العديد من الحفلات ومنها: حفل افتتاح المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية في 2016 و 2018 ، الغناء في حفلات تنشيط السياحة المصرية مع الفنان عاصي الحلاني بشرم الشيخ.

كما شارك بالغناء بحفل ليالي التليفزيون 2016 مع الفنان عاصي الحلاني ، الغناء في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 2016 المقام بمكتبة الإسكندرية، الغناء في المؤتمر الرابع للشباب 2017 بالإسكندرية  بأوبريت بينا بينا تحيا مصر.
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
شاهد.. أحمد ناصر يحيى احتفالية عيد الميلاد المجيد بأوبرا دمنهور
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