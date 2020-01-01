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فن

وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:00 ص
وائل جسار ورامي صبري
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة
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محمد صبحي
شهد حفل رأس السنة الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى، على كورنيش نيل القاهرة حالة من الطرب الرومانسي والشعبي حيث شارك في إحيائه النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري، بالإضافة إلى المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة نجوان والراقصة صوفينار. 

الحفل شهد لافتة كامل العدد وهو من إنتاج محمود حنفي واشراف من دكتوره نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري.

أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأ "عاصي الحلاني" بغناء "اضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن".

واختتم عاصى الحلاني، الحفل بصحبة نجله شريف الذى تالق بأغنية "يا طيور بالعالي" ومجموعة كبيرة من الاغانى القديمة والحديثة، وسط حضور كبير من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
وائل جسار ورامي صبري والليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور
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