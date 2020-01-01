عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام..أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1- 1- 2020..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 1- 1 – 2020.





وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 1 - 1 – 2020على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 18





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها.





سعر الجنيه الذهب





سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.



