جاستين بيبر وزوجته يهنئان جمهورهما بالعام الجديد

نشر النجم العالمي جاستين بيبر صورة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لـ يهنئ جمهوره بالعام الجديد.





وعلق جاستين بيبر على الصورة قائلا:" عام سعيد من عائلة بيبر".





وحققت الصورة أكثر من نصف مليون علامة إعجاب لايك في ساعتين.









‎كان قد أقيم حفل زفاف وعقد قران ثاني لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، شهر أكتوبر الماضي.



