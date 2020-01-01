رئيس الوزراء يناقش ملفات ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث و تأهيل الترع خلال لقائه بوزير الري

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وفى نهاية اللقاء طلب الدكتور مصطفى مدبولى من وزير الموارد المائية والرى إعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الرى الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظرا لأهمية هذه المشروعات.