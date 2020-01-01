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رياضة

برنامج تأهيلي لـ حسين الشحات وأجايي في الأهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا علاجيا للثنائي؛ حسين الشحات وجونيور أجايي، لاعبي الفريق، يقومان بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية الجمعة.

ويعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، بينما غادر أجايي مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي الأخيرة بسبب شكواه من إجهاد بالعضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي أن الثنائي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من يوم الجمعة، استعدادا لمباراة نادي مصر في الدوري الأسبوع المقبل.

ويواجه الأهلي فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.
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