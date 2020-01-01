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أخبار البلد

الأرصاد: غدا سقوط أمطار على شمال البلاد..والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:01 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس غير مستقر؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 09 15
شبين الكوم 09 15 
طنطا 09 15
دمنهور 08 15
الإسكندرية 12 15
بلطيم 12 15
مطروح 09 15
السلوم 06 15
سيوة 03 13 
بورسعيد 10 16
دمياط 13 16
الزقازيق 10 15
الإسماعيلية 09 15
السويس 11 16
العريش 07 17 
رفح 08 16
رأس سدر 10 18 
نخل 01 18 
نويبع 14 20 
طابا 06 17 
كاترين 01 11
الطور 09 20 
شرم الشيخ 14 21 
الغردقة 12 22
مرسى علم 14 20
الفيوم 06 15
بني سويف 06 16
المنيا 05 16
أسيوط 05 16
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 19 
أسوان 08 21 
أبو سمبل 12 20 
الوادي الجديد 04 19
شلاتين 13 24
أبو رماد 12 24 
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 22 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 31 
المدينة 13 27 
الرياض 14 23 
المنامة 19 23 
أبو ظبي 17 25
الدوحة 19 23
الكويت 11 20
دمشق 03 12
بيروت 12 17
عمان 04 12
القدس 06 12
غزة 10 17 
بغداد 07 18
مسقط 20 27 
صنعاء 08 24
الخرطوم 17 35
طرابلس 12 16 
تونس 05 17
الجزائر 06 15
الرباط 07 18
نواكشوط 16 26

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