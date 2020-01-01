رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال تجديد مستشفى الشاطبي الجامعي بقيمة 20 مليون جنيه

حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتورعوني رضوان، مدير مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، والدكتور طارق قرقور، رئيس قسم النساء والتوليد، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية.





وأشاد الدكتور عصام الكردي بالمجهود الكبير الذي تبذله إدارة كلية الطب بجامعة الإسكندرية وإدارة المستشفيات بالجامعة في تطوير المستشفيات بصفة مستمرة لتقديم الخدمات الطبية المرجوة منها على أكمل وجه لكافة المرضى بالإسكندرية والمحافظات المجاورة في كل التخصصات الطبية.