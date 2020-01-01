رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال تجديد مستشفى الشاطبي الجامعي بقيمة 20 مليون جنيه

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية اليوم /الأربعاء/ أعمال تجديد ورفع كفاءة الدور الرابع بمستشفى الشاطبي الجامعي بقيمة 20 مليون جنيه بطاقة 90 سريرا.
حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتورعوني رضوان، مدير مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، والدكتور طارق قرقور، رئيس قسم النساء والتوليد، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية.
وأشاد الدكتور عصام الكردي بالمجهود الكبير الذي تبذله إدارة كلية الطب بجامعة الإسكندرية وإدارة المستشفيات بالجامعة في تطوير المستشفيات بصفة مستمرة لتقديم الخدمات الطبية المرجوة منها على أكمل وجه لكافة المرضى بالإسكندرية والمحافظات المجاورة في كل التخصصات الطبية.
كما ناشد كافة منظمات المجتمع المدني بضرورة المشاركة من خلال تشكيل مجلس أمناء للمستشفيات الجامعية بالمحافظة، بهدف متابعة سير العمل بها وقياس أدائها وتلبية احتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلاليتها، مشيرا إلى أن مشكلة المستشفيات الجامعية تكمن في مصاريف التشغيل وليست في المصاريف العلاجية.
وهنأ الكردي كلية الطب على البرنامج الطبي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر بإنجلترا، مشيرًا إلى أنها ستكون نواة لتطوير البرامج الدراسية في عدد كبير من التخصصات الطبية.
وفي ختام كلمته أكد أن الجامعة تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات العالمية المتميزة لإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية لهم، وفي نهاية جولته تفقد الكردي مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد للوقوف على مدى احتياجات ومطالب المستشفيات والتأكيد على انتظام عمل داخل منظومة الصحة بالإسكندرية.
كما أكد الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب أن افتتاح أعمال الدور الرابع بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد ، جاء بعد توقف دام لفترة كبيرة.
وقال إن هناك خطة لتطوير المستشفيات بقيمة 14 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى الأطفال الجامعي بالكامل ، وتجديد مستشفى النساء والتوليد، وسيتم تجديد مستشفى الحضرة ، كما أكد أن شهر مارس القادم سيشهد مؤتمرا عاما لمستشفيات جامعة الإسكندرية وسيكون على غرار مؤتمر الشباب، حيث ستعرض كل مستشفى خطتها لمدة خمس سنوات قادمة، وسيشارك فيه كافة الأطباء والخبراء والمهتمين بالمجال الطبي بمحافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور طارق قرقور رئيس قسم النساء والتوليد أن تطوير المستشفى شمل خدمات تعليمية منها مدرسة السونار، ومدرسة المناظير وتزويدها ب 4 محطات تدريبية لمناظير البطن والرحم ومعمل المهارات skill lab ، والمدرج الكبير والمكتبة وحجرات التدريس ، فضلًا عن الخدمات العلاجية بترميم قسم الاستقبال ورسم القلب والعناية المركزة، وقسم الإكلامسيا (تسمم الحمل)، وعمل 2 عناية متنقلة، ورفع كفاءة الدور الرابع بطاقة 90 سريرا، وتطوير وحدة المناظير ب 3 غرف عمليات لتقليل قوائم الانتظار، ووحدة الإفاقة ب 10 أسرة إفاقة و 10 أسرة مناظير ، كما أشار إلى أن هناك دورا كبيرا من منظمات المجتمع المدني في عملية التطوير.
واستعرض الدكتور عوني رضوان مدير مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد إنجازات المستشفى خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى أنه تم توريد وتركيب لوحة التحكم الرئيسية لجميع المفاصل والمجففات الخاصة بالمستشفى، وتركيب 2 مغسلة و 2 مجفف و2 ديزل وترميم الدور الرابع وسطح المستشفى وتجهيز أسطح الاستقبال وتشغيل استراحة المتبرعين ببنك الدم.
وأضاف أن المستشفى تستقبل 87407 حالات سنويا بطاقة 229 سريرا منها 129 مجانا، و20 اقتصاديا، 12640 حالة ولادة، 1149 حالة إجهاض ، 1025 بعيادات الأورام.