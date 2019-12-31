AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين إنبي وجامعة الإسكندرية في مجال التدريب والبحث العلمي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
وزير البترول
وزير البترول
Advertisements
مايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى) وجامعة الإسكندرية في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات وتأهيل العاملين بالشركة من خلال برامج دراسية متخصصة ومنحهم درجات علمية تسهم في زيادة كفاءتهم الإنتاجية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل طلبة الجامعة، وقع البروتوكول المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبى والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكد الملا عقب التوقيع أن قطاع البترول يحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية للاستفادة من الجانب الأكاديمى في تحسين كفاءة الجانب العملى، مشيرًا إلى أهمية هذه البروتوكولات في دعم إستراتيجية وزارة البترول لتطبيق الأسلوب العلمى في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البترولية، مؤكدًا حرص قطاع البترول كذلك على المساهمة في بناء القدرات للطلبة الجامعيين بما يمتلكه من خبرات متميزة في المجالات العملية.

ويشمل البروتوكول الموقع بين شركة انبى وجامعة الإسكندرية التعاون في عدة مجالات أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين فعقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي والرسائل العلمية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للعاملين بالشركة لاستكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات بالجامعة والاستفادة من خدمات مركز القياس بالجامعة لتقييم الأداء وتحديد المسار الوظيفى ووضع خطط التطوير وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، فضلًا عن توفير برامج تدريب لطلبة الجامعة في المجال العملي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يا عيني مبيغيرهاش.. أبلة فاهيتا تكشف سر ارتداء عمرو أديب بدلة واحدة

يغفل عنه الكثيرون.. عمل واحد يمنع عنك غضب الله ويُدخلك الجنة

جرائم ميليشيات ليبيا التي يريد حفتر القضاء عليها.. تقرير مرعب يكشف التفاصيل

بعد إصابتهما .. قرار مجلس الأهلي بشأن محمد محمود وحمدي فتحي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

تيري هنري يقترب من قيادة برشلونة خلفا لـ فالفريدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد