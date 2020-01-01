الحكومة توافق على توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى تابعًا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 90 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعًا.
كما وافق المجلس على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد (وعددها 8 محالج) مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم (فني ومالي) عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم، وذلك ضمانًا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.