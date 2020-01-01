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أخبار العالم

صحفي إسرائيلي: حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:46 م
صحفي إسرائيلي: حزب
صحفي إسرائيلي: حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ
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سمر صالح
اعتبر المراسل والمحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، أن التقصير الإسرائيلي في العقد الماضي كان تقوية لحزب الله.

وقال يهوشع في مقال له اليوم الأربعاء، "إن إسرائيل الآن بحاجة إلى هدوء في الجنوب والتحضير لحملة عسكرية في الشمال".

وأضاف: في العقد الأخير هناك فشل لا يمكن تصوره في جعل حزب الله يهدد إسرائيل بقوة قدرها 150 ألف صاروخ، وهذا رقم غير مسبوق في مسيرة حزب الله.. بمعدل إطلاق حوالي 1500 صاروخ في اليوم وأكثر من ذلك وبسهولة احتلال المستوطنات في الشمال.

وتابع: "في بداية العقد الجديد يتعين على إسرائيل إعادة تصحيح المسار مع حزب الله وبسرعة مع التجهيز والتأهب.
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