AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تحرش جنسي وابتزاز | شاهد كوارث جروب حد شاف جوزي.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور محمد هاني، استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية عن عدة كوارث تسبّبها السوشيال ميديا وتحديدًا جروب "حد شاف جوزى".

وأوضح استشارى الصحة النفسية خلال استضافته فى ندوة بموقع "صدى البلد"، أن جروب "حد شاف جوزى" يجعل السيدات فريسة للتحرش الجنسي عن طريق السوشيال ميديا.

وأضاف أن هناك بعض حالات الافتراء وإلقاء التهم من قبل الرجال والسيدات بوضع بعض الصور الملفقة للرجال والنشر على الجروب، بهدف حدوث مشاحنات ومشاكل أسرية ومقالب.

ووجه استشارى الصحة النفسية بعض النصائح للزوجات والأزواج يمكنكم التعرف على التفاصيل أكثر من خلال مشاهدة الفيديو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشادة كلامية على الهواء بسبب الرؤية وأسباب الطلاق.. شاهد

أشجان نبيل: التمييز بين الرجل والمرأة جاء لتدمير الأسرة

ليس الشتاء.. مرض شائع وراء برودة الأطراف.. اكتشف الأسباب والعلاج

حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

علي جمعة: جروب «حد شاف جوزي» حرام لهذا السبب

علي جمعة يحذر من جروبات على فيسبوك.. مجموعة حد شاف جوزي حرام لهذا السبب | العلاقات الاجتماعية تبنى على الثقة

ترشيحاتنا

خرج من غرفة العمليات.. سعد سمير يجري جراحة ناجحة في وتر أكيليس.. تفاصيل

هل ماتت والدة الرسول كافرة؟.. أمين الفتوى يجيب

لو عند إمساك.. تاكل إيه | اِعرف معانا

ميسى الأفضل في العالم بتصويت الجمهور.. ومركز مفاجئ لمحمد صلاح

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

رئيس بني عبيد: مرتضى منصور رجل الساعة ولجنة الجبلاية غير شرعية.. صور