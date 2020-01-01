تحرش جنسي وابتزاز | شاهد كوارث جروب حد شاف جوزي.. فيديو

كشف الدكتور محمد هاني، استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية عن عدة كوارث تسبّبها السوشيال ميديا وتحديدًا جروب "حد شاف جوزى".





وأوضح استشارى الصحة النفسية خلال استضافته فى ندوة بموقع "صدى البلد"، أن جروب "حد شاف جوزى" يجعل السيدات فريسة للتحرش الجنسي عن طريق السوشيال ميديا.





وأضاف أن هناك بعض حالات الافتراء وإلقاء التهم من قبل الرجال والسيدات بوضع بعض الصور الملفقة للرجال والنشر على الجروب، بهدف حدوث مشاحنات ومشاكل أسرية ومقالب.



