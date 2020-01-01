مفاجآت بالجملة | تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة



أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري.





وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول.



خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني - محمد مجدي «أفشة» - أحمد الشيخ.



خط الهجوم: مروان محسن.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - وليد سليمان - ياسر إبراهيم - حسام عاشور - جيرالدو دا كوستا - وليد أزارو - صلاح محسن.



وخرج مصطفى شوبير من القائمة قبل المباراة.

