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رياضة

تغييرات بالجملة .. ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:37 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلواني
أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري.

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:
محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميليس بيكلي وعمرو مرعي.

وجاء تشكيل المقاصة مفاجأة للجميع فى ظل اعتماد ميدو على عدد من اللاعبين والذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الجولات الماضية، بالإضافة إلى وضع موسيس وفوافي على مقاعد البدلاء.

ويتواجد على البدلاء كل من:

محمد كوكو لحراسة المرمى وأحمد مودي وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولن فوافي واودو موسيس وصلاح عاشور.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 9 نقاط يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.
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