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رياضة

أجويرو على الدكة ودي بروين ومحرز أساسيان في تشكيل مان سيتي أمام إيفرتون

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:12 م
دي بروين
دي بروين
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محمد رشاد
يجلس سيرخيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتى على مقاعد البدلاء في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون ويعوضه البرازيلي جابريل جيسوس.

وأجرى بيب أكثر من تغيير في صفوف الفريق إذ يواصل محرز وكيفين دي بروين المشاركة الأساسية فيما يتواجد رحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا وديفيد سيلفا على الدكة.

تشكيل سيتي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – إريك جارسيا – بنيامين ميندي

الوسط: رودريجيو – إلكاي جوندجان – رياض محرز

الهجوم: فيل فودين – كيفين دي بروين – جابريل جيسوس.

وجاءت دكة البدلاء لحامل اللقب: كارسون – كايل واكر – رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو – أنجيلينيو – بيرناردو سيلفا – ديفيد سيلفا.

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