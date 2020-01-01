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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تعلن إيقاف جميع أنشطتها حتى إشعار آخر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد توقف جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر.

جاء الإعلان بعد انسحاب المحتشدين الموالين للمليشيات التابعة لإيران، حزب الله العراقي والحشد الشعبي.

وكان أنصار كتائب حزب الله في العراق، والحشد الشعبي حاولوا اليوم الأربعاء، اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، في تجدد للمظاهرات بعد يوم عصيب، لكن قوات الأمن الأمريكية ردت بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوضع في السفارة الأمريكية في بغداد تحت السيطرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن النظام الإيراني يفهم الصبر الأمريكي بطريقة خاطئة، وهو الأمر الذي يعقد الأمور.
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