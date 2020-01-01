صبري المنياوي : راض عن لاعبي الإسماعيلي اليوم.. والحكم ضيعنا

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن غضبه بسبب حكم لقاء الإسماعيلي وإنبي الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ ١١ من مسابقة الدوري العام.



وينتظر الجهاز الفني قرار المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي حول تقديم شكوي رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد سعيد حمزة حكم اللقاء قائلا : سعيد حمزة ضيعنا.



كان الجهاز الفني للاسماعيلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب التعادل أمام إنبي في الدوري.

