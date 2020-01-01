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العداد الكودي الحل..الحكومة توافق رسميا على توصيل الكهرباء للمباني المخالفة.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:48 م
العداد الكودي
العداد الكودي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة جاء لتوصيل التيار الكهربائى بدلا من نظام «الممارسة» الذي يحسب بقيمة تقديرية.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن تركيب العداد الكودى لا يثبت الملكية، ولكنه مهم لحساب معدل الاستهلاك الحقيقي لشركة الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، أن هناك موافقة على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة لحين التصالح، موضحا أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكانية لانها يمكن ان تزال.

وأشار إلى أن العداد الكودي هي آلية لدفع القيمة التي تستهلك في التيار الكهربائي، لافتا إلى أن هناك قانونا للتصالح مع المباني المخالفة، وهذا يعطي شرعية في الوحدات السكنية في تقنين الأوضاع.

ولفت إلى أن هناك قواعد معينة في تطبيق القانون، وتمت تعديلات في الأماكن التي يتم توصيل بها العدادات الكودية، موضحا أن هناك الاشتراطات المطلوبة لتركيب العداد الكودي سيتم الاعلان عنها قريبا.

ونوه إلى أن هناك استعدادات لتعميم العدادات الكودية بدلا من التقليدية القديمة، لافتا إلى أن التركيب يتم طبقا للمتطلبات والاشتراطات المطلوبة، وهناك عدد كبير من الطلبات المتقدمين على العدادات الكودية خلال السنوات السابقة.
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