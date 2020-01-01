لطلاب 2 ثانوي .. إتاحة تسليم كروت كلمات السر وأكواد منصة الامتحانات الإلكترونية

ارسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أنه قد تم اتاحة تسليم طلاب الصف الثاني الثانوي الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكواد الجلسات الاختيارية لكل مادة على ان يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب.
وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري التعليم العام والثانوي بالإدارات التعليمية ، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على قرب بدء العمل فى كوبرى ثالث خدمة لطالبات فرع البنات
وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري التعليم العام والثانوي بالإدارات التعليمية ، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على قرب بدء العمل فى كوبرى ثالث خدمة لطالبات فرع البنات
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على المدارس بضرورة أن يتم موافاة الوزارة بأي تعديل في بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية ، التخصص" قبل بدء الإختبارات بوقت كافي ، حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.
و يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ابتداء من 11 يناير الجاري.
وأرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة، و فيما يلي يعيد موقع صدى البلد نشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتسهيل على الطلاب:
بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي :
تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .
ويمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 1:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.
أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
و يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ابتداء من 11 يناير الجاري.
وأرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة، و فيما يلي يعيد موقع صدى البلد نشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتسهيل على الطلاب:
بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي :
تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .
ويمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 1:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.
أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :
فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.
ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .
ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.