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بكاء وتكذيب.. مشاجرة بين طالبة وأساتذتها بـ جامعة الإسكندرية ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 04:05 ص
مشاجرة بين طالبة
مشاجرة بين طالبة وأساتذتها بـ جامعة الإسكندرية
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هاني حسين
عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "أون أي"، مقطع فيديو يرصد مشاجرة بين طالبة وأساتذتها في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وقالت الطالبة "ميرال رأفت"، صاحبة الفيديو، إن المقطع لم يكمل 5 دقائق ولكن الأمر تطور وتوجهنا إلى النيابة العامة.

وأضافت الطالبة ميرال "كان عندي امتحان في اللجنة وكان يراقب 5 مراقبين وكانوا يتحدثون في اللجنة في مواضيع لا تخص الامتحان، ولا يمكننا من التركيز وهذا من أبسط حقوقي كطالبة في الامتحان".

وتابعت "طالبت المراقب بخفض صوته كي أستطيع التركيز في الامتحان، والمراقب تحدث معي بشكل غير لائق وقال لي «خليكي في نفسك» ودخلت مراقبة أخرى وقالت لي «شكلك بتاعت مشاكل وهتقرفينا»؛ فقلت لها ليه بتتكلمي معايا بالأسلوب ده".

وأكملت حديثها، أن "إحدى الأساتذة دخلت اللجنة ولم تستفسر عن المشكلة وقامت بسحب ورق الامتحان مني وخرجت على الفور، وقمت بتصوير الأمر لإثبات الحالة، وتوجهت الأستاذة إلى مكتب رئيس القسم بالكلية ولما عرفوا اني بصور خدوا مني التليفزيون وضربوا فيا"، ودخلت الطالبة ميرال رأفت في حالة بكاء أثناء سرد القصة.

وردت سميرة عاشور الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، "فوجئت بتدافع عدد كبير من الطلاب وصراخ الطالبة، وكانت تقوم بالتصوير وهناك مئات الشهود الذين يؤكدون أن الطالبة تلفظت بألفاظ نابية، وضربت الدكتورة أمال عبد المنعم".
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