طرح ZTE Axon 10s Pro 5G قريبًا بالأسواق.. تعرف على المواصفات والسعر

تستعد علامة ZTE الصينية لطرح أحدث أيقوناتها للعام الجديد 2020، وهو هاتف ضمن فئة الـ Flagship، يوفر تجربة تصوير قوية، مع معالج قوى يضمن أداء مميز بدون أى عقبات.





وبحسب موقع جى غسم آرينا التقنى، يأتى Axon 10s Pro 5G بشاشة قياس 6.47 بوصة من نوع OLED بتقنية عرض 1080، كما يتواجد قارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





ولعشاق التصوير يوفر Axon 10s Pro 5G كاميرا ثلاثية بقوة 48 و20 و8 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 20 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.





ويمتلك الهاتف معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.





كما يشمل الهاتف بطارية مميزة بقوة 3900 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويعمل بكابل من نوع USB-C، والمفاجأة هى الإستغناء عن فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكى، ويعمل بنظام Android Pie.



