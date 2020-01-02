بعد أزمة تشكيل الحكومة في تونس.. وثيقة مسربة تكشف أسماء الوزراء الجدد

نشرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية مساء أمس، الأربعاء، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي.





وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس، أن القائمة التي قدمها الجملي والمؤلفة من وزراء مستقلين تعد غير نهائية، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.





وقالت "موزاييك إف إم" إن الوثيقة لا تحمل طابعًا رسميًا وقد تخضع لتعديلات.





وقال "الجملي"، في مؤتمر صحفي، إنه قدم برنامج عمل حكوميًا يحقق النجاح للرئيس "سعيد"، مؤكدًا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.





وأضاف أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي.





وأشار إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".



